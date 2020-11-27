Москвичам разрешили строить бани и сараи на арендованных участках

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Москвичи смогут возводить некапитальные сооружения на земельных участках, арендуемых у города, без внесения изменений в договоры аренды, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

"Ранее договоры аренды городских земельных участков, переданные гражданам в аренду для индивидуальной жилой застройки, предусматривали запрет на возведение некапитальных объектов. При этом зачастую гражданам необходимы объекты вспомогательного использования, такие как баня, сарай, теплица и другие сооружения под бытовые нужды", - рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Чтобы упростить процедуру возведения таких объектов, а также узаконить уже имеющиеся постройки Госинспекция по недвижимости предложила нормативно закрепить возможность строить на участках "некапитальные объекты без внесения изменений в договоры аренды", добавил Ефимов.

Он уточнил, что возможность возводить некапитальные сооружения появилась у собственников жилых и садовых домов в Москве с 24 ноября 2020 года. Изменения касаются арендаторов земельных участков, находящихся в собственности города: садовых, приусадебных земельных участков и участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство.

Нововведения будут распространяться и на все действующие договоры аренды земельных участков.