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В Волоколамске убили и сожгли семью из трех человек

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Тройное убийство совершено в подмосковном Волоколамске, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Мособлпрокуратуре.

"По имеющимся данным, в садоводческом некоммерческом товариществе "Малахит" в сгоревшем доме обнаружены фрагменты тел троих человек: супругов и их 16-летней дочери. Также неподалеку обнаружен сгоревший автомобиль семьи", - сказали в ведомстве.

По факту убийства возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ. Дело возбудил следственный отдел по Волоколамску Главного следственного управления СК России по Московской области.

В СК РФ по Московской области уточняют, что "по предварительным данным, семья перестала выходить на связь несколько дней назад, после того как отправилась из Москвы на дачу в Подмосковье".

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области, осматривается автомобиль и дом, в котором обнаружены тела. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, причастные к тройному убийству, говорится в сообщении на сайте следственного ведомства.

В свою очередь прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование уголовного дела. Для координации деятельности правоохранительных органов на месте происшествия находится Волоколамский городской прокурор Сергей Молочков, сообщили в Мособлпрокуратуре.

Московская область Волоколамск

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