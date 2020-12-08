В Москве 4 полицейских арестовали из-за съемок кинопроекта о Чикатило

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Четыре старших офицера московской полиции стали фигурантами уголовного дела о взятках и были отправлены под домашний арест за помощь в съемках кинопроекта, посвященного серийному убийце Андрею Чикатило, пишет во вторник "Коммерсантъ".

Как выяснило издание, Пресненский суд Москвы по ходатайству главного следственного управления (ГСУ) СКР заключил под домашний арест заместителя начальника управления охраны общественного порядка (УООП) ГУ МВД по Москве Сергея Кулишова, его подчиненных, заместителя начальника 3-го отдела УООП Игоря Файзуллина и старшего инспектора управления Дениса Федорова, а также заместителя начальника ОМВД "Китай-город" Дмитрия Смолина.

По версии следствия, полицейские "совместно с неустановленными должностными лицами ГУ МВД по Москве" получили от гендиректора ООО "Кино Групп" Дмитрия Большакова несколько взяток. Взамен силовики организовали перекрытие нескольких улиц для машин и пешеходов, примыкавших к местам съемок "некоего кинопроекта о серийном убийце Андрее Чикатило", сообщил "Ъ".

Согласно материалам уголовного дела, 9 октября Федоров, Файзуллин и Кулишов получили от Большакова 140 тыс. руб. за то, чтобы провести киносъемки в районе Лиственничной аллеи на севере Москвы. В последней декаде того же месяца полицейские получили взятку в сумме 180 тыс. рублей. Затем им передали третью взятке в размере 80 тыс. рублей.

Кулишов, по данным "Ъ", не признает себя виновным. Остальные фигуранты дела свою вину признали. Ходатайствуя о домашнем аресте для Кулишова и Смолина, представитель ГСУ СКР настаивал на том, что их вина установлена не только собранными по делу доказательствами, но и показаниями свидетелей и других обвиняемых - Федорова и Файзуллина. Что касается гендиректора "Кино Групп" Большакова, то следствие пока не просило суд арестовать его, отмечает издание.

"Ъ" напоминает, что сейчас идут съемки сериала "Чикатило. Явление зверя". Однако в работающей над проектом компании Okko изданию заявили, что по данному инциденту прокомментировать ничего не смогут из-за отсутствия "договорных отношений с "Кино Групп"".