Крупнейшие музеи Москвы отметили сокращение числа посетителей в 3 раза

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Численность посетителей в трех самых крупных музеях Москвы: имени Пушкина, Третьяковки и Исторического музея - за время пандемии сократилось в три раза, заявили их руководители.

"За эти пять с небольшим месяцев, когда мы были открыты, мы приняли около 500 тыс. посетителей, в то время как в прошлом году их было полтора миллиона, то есть (численность посетителей сократилась) в три раза. И это, конечно, очень ощущается", - сказала директор Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина Марина Лошак на пресс-конференции в среду.

"Нам бы хотелось, чтобы музей зажил полноценной жизнью", - добавила Лошак. По ее мнению, культурное учреждение должно быть открыто 15 января, когда в Москве будут сняты ограничения на функционирования музеев.

В свою очередь директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова также заявила о сокращении почти в три раза численности посетителей музея.

"Музей был закрыт пять месяцев из 12, и если сравнивать с результатами 2019 года, когда Третьяковка вошла в двадцатку самых посещаемых музеев мира, к нам пришло 2 млн 836 тыс. человек, то 927 тыс. в 2020 году для нас являются драгоценными", - сказала Трегубова.

Об аналогичных тенденциях, связанных с сокращением в три раза количества посетителей, заявил также директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин. Он также выразил надежду на то, что с 15 января все музеи Москвы смогут открыться и полноценно приступить к работе.

Руководители культурных учреждений заявили, что во время пандемии "музеи активно работали в онлайне", но подчеркнули, что "открытые музеи нужны сегодня людям".

Третьяковская галерея готовит в январе открыть выставку работ Роберта Фалька, Исторический музей встретит посетителей выставкой, посвященной Александру III, а также выставкой из коллекции ювелирного искусства конца 19 - 20 веков, где представлены произведения русских мастеров-ювелиров.

По словам Левыкина, в планах на 2021 год несколько новых выставок. "Прежде всего, это выставка - подарок к юбилею Государственного исторического музея из государственного Эрмитажа: придворный костюм середины 19 - начала - 20 века. Удивительная коллекция, которая никогда до этого времени в Москве не показывалась", - сказал он.