Федеральным музеям разрешили возобновить экскурсии для школьников

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор разрешил федеральным музеям возобновить экскурсии и занятия для организованных групп школьников, но они смогут принимать группы, составленные только из учеников одного класса. В пресс-службе ведомства добавили, что об этом уведомлено Минкультуры.

В Минкультуры сказали, что это стало возможно, поскольку эпидемиологическая ситуация в стране улучшилась и в школах возобновились очные занятия, но классы при этом стараются не перемешивать.

Министерство уже проинформировало подведомственные музеи, что им можно снова принимать "отдельные классы" группами не больше 25-35 человек и при неукоснительном соблюдении всех требований Роспотребнадзора.

Окончательные решения о возобновлении школьных экскурсий будут принимать сами музеи, ориентируясь по обстановке.

"Мы все также ориентируем коллег на решения глав субъектов РФ и понимаем, что в зависимости от региона санитарно-эпидемиологическая ситуация может меняться. Музеи накопили достаточно опыта, чтобы принимать организованные группы детей, обучающихся в одном классе", - сказала через пресс-службу министр культуры Ольга Любимова.

Просьба к чиновникам разрешить снова проводить музейные мероприятия для школьников исходила от президента Союза музеев России, гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского. В профессиональном сообществе считают, что музейные программы для школьников, согласованные с органами образования, являются частью образовательного процесса.