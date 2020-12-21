Москвичи начали получать фальшивые счета за коммунальные услуги

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Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Случаи рассылки поддельных единых платежных документов (ЕПД) зафиксированы в Москве, сообщила пресс-служба столичного департамента ЖКХ.

Некоторым москвичам пришли на электронную почту уведомления о несуществующих задолженностях с просьбой ее погасить предложенным способом. Если пользователь решает провести оплату, вводит реквизиты своей банковской карты, мошенники получают доступ к его счету и могут снять деньги.

В департаменте призвали москвичей быть внимательными и убедиться в том, что уведомление о задолженности прислала управляющая организация, прежде чем совершать платеж. Если полученное уведомление вызывает подозрение, столичные чиновники рекомендуют обратиться за помощью можно в управляющую организацию (ее адрес указан в ЕПД) или один из центров госуслуг "Мои документы". Разобраться с проблемой помогут также диспетчеры единой горячей линии: +7 (495) 777-77-77, добавили в пресс-службе.

В департаменте и подчеркивают, что долговые ЕПД могут приходить на электронную почту только, если пользователь самостоятельно подписался на эту услугу в личном кабинете на портале mos.ru.

Электронный ЕПД можно сравнить с бумажным экземпляром, который приходит в обычный почтовый ящик.

"В подлинном текущем ЕПД всегда указаны ФИО и адрес плательщика, код плательщика, тарифы на все виды услуг, количество потребленного ресурса, начисления по виду услуги, льготы и перерасчеты, общая и жилая площади квартиры, количество зарегистрированных граждан и льготников, дата создания ЕПД и дата последней оплаты", - подчеркивается в сообщении.

При наличии задолженности внешняя сторона ЕПД, доставляемых в почтовые ящики, окрашена в розовый цвет и имеет заголовок "Долговой документ".