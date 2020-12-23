Москва выделила 1,3 млрд рублей на бесплатное питание COVID-медикам в 2021 году

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мэрия Москвы выделит из резервного фонда 1,3 млрд рублей для организации бесплатного питания в 2021 году медикам, которые работают с ковид-инфицированными. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Сотрудники инфекционных стационаров, которые работают с больными с подтвержденным диагнозом или подозрением на COVID-19, с апреля 2020 года получают бесплатное трехразовое питание за счет городского бюджета.

За это время 19 ресторанных сетей столицы поставили медикам порядка 1,5 млн суточных рационов еды, сообщили в пресс-службе.