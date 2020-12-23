Москвич погиб во время полета на параплане в Калужской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - 32-летний парапланерист из Москвы разбился насмерть в среду в Перемышльском районе Калужской области, сообщила пресс-служба регионального следственного управления СКР.

23 декабря два жителя Москвы приехали в Перемышльский район Калужской области для совершения любительского полета на парапланах. Один из них во время полета упал на землю, говорится в сообщении.

Обстоятельства ЧП уточняются. После проверки следователи решат, возбуждать ли уголовное дело.