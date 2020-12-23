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В Подмосковье выпустили объединенные транспортные карты "Стрелка-Тройка"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Транспортные карты "Стрелка-Тройка", объединяющие функционал карт Москвы и Подмосковья, появились на автовокзалах Московской области, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"Объединенные транспортные карты "Стрелка-Тройка" в новом дизайне поступили в продажу с 23 декабря. На карте изображена медицинская маска для напоминания пассажирам о важности ношения средств индивидуальной защиты", - говорится в сообщении.

Карты доступны жителям и гостям Подмосковья в кассах 26 автовокзалов и автостанций.

В Москве и Подмосковье единую транспортную карту планируют запустить с января. Сейчас в столице действует карта "Тройка", в области – "Стрелка".

Ранее сообщалось, что в пилотном режиме единая для Москвы и Подмосковья система оплаты проезда на транспорте будет запущена на стационарном оборудовании в Московской области.

Московская область Москва

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