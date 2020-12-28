В Подмосковье тарифы на коммунальные услуги вырастут с июля 2021 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - В Московской области утвердили тарифы на коммунальные услуги на 2021 год: они вырастут в среднем на 3,6% с июля. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе комитета по ценам и тарифам региона.

"До 1 июля платеж не изменится, во втором полугодии плата для населения за коммунальные услуги (газ, электроэнергию, отопление, горячую и холодную воду, водоотведение, мусор) в среднем изменится (на - ИФ) не более 3,6%, не выше прогнозной инфляции", - отметили в пресс-службе.

При этом тарифы на коммунальные услуги для жителей многоквартирных домов с газовыми плитами вырастут в среднем на 3%.

В пресс-службе ведомства пояснили, что во втором полугодии 2021 года тариф на электроэнергию для населения, проживающего в домах с газовыми плитами, вырастет на 3,5% или на 20 копеек (5,93 руб/кВт*ч).

В следующем году в Подмосковье сохранят так называемый понижающий коэффициент – скидку для сельского населения: для этой категории жителей региона тариф на электричество вырастет на 14 копеек (4,15 руб/кВт*ч).

Тариф для жителей домов с электрическими плитами составит 4,29 руб/кВт*ч.

Что касается тарифов на тепло, воду и стоки, то они в среднем вырастут в Подмосковье со второго полугодия на 2,8%. Тарифы в сфере твердых коммунальных отходов изменятся на 4%.