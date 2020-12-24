Собянин переведет корпуса еще трех больниц на работу с COVID-19

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - В Москве из-за роста заболеваемости COVID-19 на работу с такими больными переведут крупные корпуса трех больниц, чтобы "подстраховать ситуацию", сообщил "России 24" мэр города Сергей Собянин.

"К сожалению, приходится констатировать, что пандемии продолжает наступать, как и во всем мире. Конечно, мы надеемся, что ситуация стабилизируется и пойдет на спад, но пока этого не происходит", - объяснил он.

Мэр напомнил, что 24 декабря столица побила собственный рекорд суточного прироста заболеваемости - было выявлено 8 203 заразившихся коронавирусом за сутки, а число госпитализаций близко к 2000 в сутки.

По его словам, сейчас в Москве остается около 5000 резервных коек для работы с COVID-19.

"Но с учетом такой динамики мы не должны съедать этот запас, он должен быть постоянным, чтобы спокойно работала логистика распределения пациентов, чтобы были все клиники доступны для больных", - считает Собянин.

Всего с начала пандемии в Москве зарегистрировано 764 789 случаев коронавируса, количество жертв заболевания увеличилось с 10 613 до 10 689 человек.