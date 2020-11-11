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Власти Москвы обещали не штрафовать старшеклассников за поездки по городу

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В Москве не будут штрафовать школьников, переведенных на дистанционное обучение, за передвижение на улице и походы в торговые центры, сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.

Пандемия коронавируса

"Нет, штрафы не предусмотрены. Школьникам и студентам, переведенным на дистанционное образование, рекомендовано воздержаться от необязательных поездок. Это необходимо для сокращения распространения заболевания", - сказали в штабе.

Из-за роста заболеваемости коронавирусом в октябре все школы города, кроме частных, были распущены на двухнедельные каникулы. После каникул учащимся шестых-одиннадцатых классов пришлось перейти на удаленку. Им заблокировали льготные проездные.

Ученики младших классов учатся очно.

10 ноября мэр Сергей Собянин перевел вузы и колледжи городского подчинения на удаленку с 13 ноября по 15 января.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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