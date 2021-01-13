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После обнаружения тела младенца в Подмосковье начата проверка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По факту обнаружения тела младенца в подмосковном поселке Ермолино следователями организована проверка, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

МоскваТело младенца обнаружено в ПодмосковьеЧитать подробнее

"Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По предварительным данным эксперта, плоду 7-9 месяцев", - сказала Врадий.

Она добавила, что на месте работают следователи: проведен осмотр, тело младенца направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавила официальный представитель СК.

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в подмосковном Ермолино было обнаружено тело девочки. По данным собеседника агентства, погибшей было около двух месяцев.

Позднее в подмосковной прокуратуре подтвердили информацию об обнаружении тела младенца, уточнив, тело ребенка нашли в среду возле канала имени Москвы в Ермолино.

Московская область Ермолино СКР

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