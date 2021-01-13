После обнаружения тела младенца в Подмосковье начата проверка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - По факту обнаружения тела младенца в подмосковном поселке Ермолино следователями организована проверка, сообщила представитель областного главка Следственного комитета (СК) Ольга Врадий.

"Следственным отделом по городу Дмитрову ГСУ СК России по Московской области организована проверка. По предварительным данным эксперта, плоду 7-9 месяцев", - сказала Врадий.

Она добавила, что на месте работают следователи: проведен осмотр, тело младенца направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы.

"По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение", - добавила официальный представитель СК.

Ранее информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в подмосковном Ермолино было обнаружено тело девочки. По данным собеседника агентства, погибшей было около двух месяцев.

Позднее в подмосковной прокуратуре подтвердили информацию об обнаружении тела младенца, уточнив, тело ребенка нашли в среду возле канала имени Москвы в Ермолино.