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Тело младенца обнаружено в Подмосковье

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Тело двухмесячного младенца найдено на улице в подмосковном поселке Ермолино, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В поселке Ермолино Дмитровского района на улице обнаружен погибший ребенок - девочка, возраст около двух месяцев", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что на месте работают правоохранители, устанавливается личность младенца.

Подмосковная прокуратура подтвердила информацию об обнаружении тела ребенка. В ведомстве уточнили, что тело младенца нашли в среду вблизи канала имени Москвы в Ермолино.

Проведение проверочных мероприятий поручено Дмитровской городской прокуратуре.

Подмосковье Ермолино

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