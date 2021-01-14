Проект властей Москвы по слежке за пешеходами оказался под угрозой

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Московские власти могут отказаться от дорогостоящего проекта по отслеживанию передвижения пешеходов по MAC-адресам их смартфонов, поскольку с обновлением операционных систем iOS и Android следить за гаджетами стало практически невозможно, сообщает в четверг газета "Коммерсантъ".

Источник издания в мэрии пояснил, что в последних обновлениях этих ОС предусмотрена функция динамичной замены MAC-адресов, поэтому получить уникальные адреса телефонов не выйдет. "Сейчас наши технари ищут выход из ситуации, пытаясь обойти защиту операционных систем (ОС), но, скорее всего, проект будет свернут", - заключил он.

Обновление вышло давно

Как следует из сайта госзакупок, к 24 декабря - значительно раньше срока - подрядчик уже смонтировал 220 остановок общественного транспорта и стел, способных собирать MAC-адреса для отслеживания пассажиропотока, получив за первый этап работ 62,8 млн руб. (всего на проект планировалось потратить 152,9 млн руб). При этом обновления iOS и Android, не дающие собирать MAC-адреса, вышли до декабря - в сентябре.

Как отметил глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, действия организаторов закупки, которые не учли факт обновления мобильных ОС, могут стать причиной проверки.

Заказчик проекта - Центр организации дорожного движения Москвы сообщил газете, что не в курсе планов по его закрытию, а представители компании-подрядчика "Информационные технологии будущего" проигнорировали запрос "Коммерсанта".

Зачем нужны MAC-адреса

Мэрия столицы в октябре 2020 года, когда стало известно об этой госзакупке, отмечала, что проект по отслеживанию MAC-адресов создается по примеру опыта Сингапура, Лондона и Берлина, а анализ данных поможет "улучшить качество пешеходных перемещений и работы городского транспорта".

Эксперты в беседе с "Коммерсантом" отметили, что MAC-адреса важны для таргетирования рекламы на определенную аудиторию, и производители смартфонов решили, что могут привлекать клиентов к крупным рекламодателям без посредников. Обновив свои ОС и сделав MAC-адреса динамическими, они замкнули на себе рынок таргетированной рекламы.