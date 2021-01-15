Оборот торговли и услуг в Москве в декабре вырос на 15%

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Несмотря на пандемию коронавируса и ограничительные меры, в декабре 2020 года оборот торговли и услуг составил 1 трлн 246 млрд рублей, что на 15% больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщил журналистам в пятницу заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Декабрь - традиционный период для оживления торговли: люди покупают подарки к Новому году. В этом году покупательская активность была даже выше, чем годом ранее. Так, оборот торговли Москвы увеличился на 11,3% по сравнению с декабрем 2019 года, а сферы услуг, в том числе услуг населению, финансовых, страховых услуг, услуг связи - на 18,2%. Максимальный прирост по сравнению с декабрем 2019 года зафиксирован в сфере торговли непродовольственными товарами, который составил 26,2%", - уточнил он.

Глава департамента экономической политики и развития столицы Кирилл Пуртов пояснил, что тенденция к росту торгового оборота продолжается и в новом году. Так, среднесуточный оборот предприятий розничной торговли за неделю 4-10 января 2021 года вырос на 10,5% к аналогичной неделе прошлого года.

"Рост оборотов обусловлен успешной адаптацией предприятий торговли к сложившейся эпидемиологической ситуации: снижение посещаемости торговых центров на 36,2% компенсируется ростом мелкооптовой торговли, в том числе онлайн-торговли на 67,1%", - сказал Пуртов.

Он отметил, что в декабре 2020 года обороты предприятий мелкооптовой торговли, реализующих продукцию преимущественно через интернет-магазины, в Москве были выше декабря 2019 года на 57,1%.