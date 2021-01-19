"Магнит" пока не увидел нормализации покупательского поведения

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Ритейлер "Магнит", крупнейший в РФ по количеству магазинов, пока не видит нормализации поведения покупателей: сопоставимые продажи (LfL) демонстрируют высокую позитивную динамику за счет роста среднего чека.

"Что касается поведения потребителей - безусловно, оно не нормализованное. И на сегодняшний день мы видим в магазинах "у дома" картину, которая, наверное, нестандартна для любого ритейлера: когда потребители ходят в магазины все реже и реже, но при каждом посещении торговой точки их средний чек растет существенно за счет большего количества товаров в корзине, и в результате сопоставимые продажи показывают очень высокую позитивную динамику", - сказал директор по связям с инвесторами "Магнита" Альберт Аветиков в ходе онлайн-трансляции "ВТБ Капитал Инвестиции".

"Если говорить о текущем годе: пока в январе мы видим продолжение тех трендов, которые мы видели в прошлом году. Изменений к нормализации пока не происходит, потребители продолжают себя вести таким же образом, как в предыдущие кварталы", - отметил он.

В I квартале 2020 года LfL-выручка "Магнита" выросла на 7,8% за счет увеличения среднего чека на 3,7% и покупательского трафика на 4%. В марте рост среднего чека резко ускорился - до 9,4% с 2,7% в феврале (по всем магазинам, не только сопоставимым). Во II квартале LfL-выручка "Магнита" увеличилась на 7,2% за счет роста среднего чека на 24,7%, который был частично нивелирован снижением трафика на 14%. В III квартале LfL-продажи ритейлера выросли на 6,9% (средний чек вырос на 12,4%, трафик снизился на 4,9%).

Результаты за IV квартал и 2020 год "Магнит" опубликует 4 февраля.

Ранее ритейлер сообщил, что в последние две недели декабря его LfL-выручка увеличилась на 8,9% благодаря росту чека на 18,2% (трафик при этом упал на 7,8%). В первые десять дней 2021 года продажи сопоставимых магазинов "Магнита" выросли на 6,3% (чек вырос на 18,3%, трафик упал на 10,1%).

По словам Аветикова, положительный эффект пандемии на динамику сопоставимых продаж "Магнита" можно оценить в 2,4-2,8 процентного пункта. "Если говорить о конкретном эффекте пандемии, то этот эффект был двусторонним, он не был исключительно положительным. С одной стороны, действительно, потребители переориентировались на крупных федеральных игроков, предоставляющих лучшие предложения и в части цены, и в части ассортимента, и в части мер безопасности, что имело положительный эффект на сопоставимые продажи - по нашей оценке, в зависимости от квартала, в пределах от 2,4 до 2,8 процентного пункта", - сказал он.

При этом и без учета этого эффекта рост LfL-выручки "Магнита" превышал уровень инфляции - за счет улучшений в магазинах, - "что является крайне хорошим результатом для любого ритейлера, особенно в условиях падения реальных располагаемых доходов потребителей", подчеркнул Аветиков.

"Безусловно, крупнейшие федеральные игроки в секторе выиграли от текущей ситуации. Я готов принести извинения даже за слово "выиграли", безусловно, все мы хотим, чтобы пандемия завершилась как можно скорее <...> Но мы смогли достаточно быстро переориентировать свои приоритеты на текущие вызовы, предоставить покупателям лучшие условия, которые привели к тому, что мы как крупный федеральный игрок получили бОльшую долю рынка, нарастили ее существенно по сравнению с предыдущими периодами", - сказал IR-директор "Магнита".

С другой стороны, "Магнит" продолжает нести дополнительные расходы (на дополнительный персонал, меры безопасности, скидки для определенных групп потребителей) из-за COVID-19, отметил он, говоря об отрицательном влиянии пандемии на показатели ритейлера. "Эти расходы измеряются миллиардами рублей", - сказал Аветиков.

По итогам девяти месяцев "Магнит" оценивал расходы, связанные с пандемией, в 3 млрд рублей.

"Магнит" - второй по выручке и первый по количеству магазинов ритейлер в России. По итогам девяти месяцев 2020 года выручка компании выросла на 14,6%, до 1 трлн 146,55 млрд рублей (по итогам девяти месяцев 2019 года рост составлял 10,5%). LfL-продажи выросли на 7,3%.