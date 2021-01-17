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В Москве зафиксировали снижение числа смертей от коронавируса

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Количество смертей от коронавируса в Москве в воскресенье снизилось по сравнению с предыдущими днями.

За последние сутки в столице выявлено 4 012 новых случаев COVID-19, общее число случаев достигло 891 650, сказали в штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

За истекшие сутки в Москве от коронавируса умерли 67 человек. Накануне от заболевания скончались 79 человек, а 15 января был зарегистрирован максимум по количеству смертей - умер 81 человек. Общее число жертв COVID-19 в столице достигло 12 468.

При этом за сутки выздоровело 4 612 человек. Таким образом общее число излечившихся от инфекции составило 739 340 человек. Накануне число выздоровевших составило 5 639 человек.

Хроника 09 января 2020 года – 17 января 2021 годаПандемия коронавируса
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