В Москве с 14 января выпало более половины месячной нормы осадков

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Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В столице с 14 по 17 января выпало 22 см снега, это более половины месячной нормы осадков, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков журналистам в понедельник.

"На снегосплавные пункты за этот период было вывезено и утилизировано свыше 1 млн кубометров снега", - сказал Бирюков.

По его словам, в настоящее время коммунальные службы продолжают работы по ликвидации последствий снегопадов. В мероприятиях по уборке города задействованы около 65 тыс. рабочих и свыше 11 тыс. единиц спецтехники.

Бирюков пояснил, что в первую очередь были очищены от снега основные магистрали, чтобы обеспечить бесперебойное транспортное сообщение в городе и проезд оперативных служб.

"Сейчас при необходимости проводится подметание проезжей части и тротуаров, активно ведется работа по ликвидации снежных куч, очистке парковочных мест, вывозу снега с дворовых территорий", - подчеркнул глава комплекса городского хозяйства.

Он отметил, что продолжается очистка кровель, выступающих элементов фасадов зданий, места проведения работ огорожены.

"Просим горожан быть внимательнее и не заходить за ограничительные ленты", - заявил Бирюков.

По данным мэрии, всего к работе в зимний период было подготовлено 56 стационарных и 38 мобильных снегосплавных пунктов.