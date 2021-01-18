Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:06Заразились
на 18.01В России 3 591 066+22 857В мире 95 045 634+550 231

В ночь на Крещение в Москве будет до 23 градусов мороза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В ночь на Крещение в Москве и области ожидается до 23 градусов мороза, возможен небольшой снег, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ в понедельник.

В ночь на 19 января в Москве и области облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, ветер слабый, температура воздуха -23...-21 градус мороза.

Днем 19 января в столице и области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха - 14...-12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха на Крещение в Москве и области будет 7-9 градусов ниже климатической нормы. При этом с 19 января аномально холодная погода начнет отступать из столичного региона.

Согласно опубликованному на сайте прогнозу, в среду, 20 января, днем будет -14 ...-12 градусов, а днем в четверг уже прогнозируется от -7 до - 2 градусов, ожидается снег, местами – метель.

К субботе дневная температура воздуха еще изменится и достигнет местами плюсовых значений, будет -3...2 градуса. В воскресенье, 24 января, прогнозируется днем 1...6 градусов тепла, возможен небольшой дождь.

Москва

Новости по теме

Новости

Самая холодная ночь зимы зафиксирована в Москве

Температура воздуха в Москве впервые за зиму опустилась ниже -20 градусов

Высота снежного покрова в Москве приблизилась к 40 см

В Москве в ближайшие сутки выпадет еще около 7 см снега

В Москве в ближайшие сутки выпадет еще около 7 см снега

Батареи в квартирах москвичей включили на максимум из-за морозов

Пандемия коронавируса

Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

Самозанятые и ИП смогут привиться от COVID-19 в Москве с 19 января

В Москве до 21 января продлеваются ограничения в связи с коронавирусом

В Москве вымогатель выстрелил в голову ребенку из травмата

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины

Клиника "Хадасса Москва" остановила переговоры с Pfizer о покупке вакцины
Пандемия коронавируса

В Москве с 20 января можно будет привиться от COVID-19 вне поликлиник

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');