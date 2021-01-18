В ночь на Крещение в Москве будет до 23 градусов мороза

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В ночь на Крещение в Москве и области ожидается до 23 градусов мороза, возможен небольшой снег, следует из данных прогноза погоды, опубликованных на сайте Гидрометцентра РФ в понедельник.

В ночь на 19 января в Москве и области облачно с прояснениями, по области местами небольшой снег, ветер слабый, температура воздуха -23...-21 градус мороза.

Днем 19 января в столице и области облачно с прояснениями, местами небольшой снег, температура воздуха - 14...-12 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили, что температура воздуха на Крещение в Москве и области будет 7-9 градусов ниже климатической нормы. При этом с 19 января аномально холодная погода начнет отступать из столичного региона.

Согласно опубликованному на сайте прогнозу, в среду, 20 января, днем будет -14 ...-12 градусов, а днем в четверг уже прогнозируется от -7 до - 2 градусов, ожидается снег, местами – метель.

К субботе дневная температура воздуха еще изменится и достигнет местами плюсовых значений, будет -3...2 градуса. В воскресенье, 24 января, прогнозируется днем 1...6 градусов тепла, возможен небольшой дождь.