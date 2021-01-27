Худрук МХАТ Бояков госпитализирован

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков госпитализирован в одну из московских больниц, он восстанавливается после операции, сообщили в пресс-службе театра.

"Эдуард Владиславович действительно госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. Скоро ждем его в театре", - сказала собеседница агентства.

Ранее в СМИ появилась информация, что Бояков перенес операцию на сердце.