Худрук МХАТ Бояков госпитализирован
Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Художественный руководитель Московского художественного академического театра имени Горького Эдуард Бояков госпитализирован в одну из московских больниц, он восстанавливается после операции, сообщили в пресс-службе театра.
"Эдуард Владиславович действительно госпитализирован. Прошла операция. Чувствует себя хорошо. Скоро ждем его в театре", - сказала собеседница агентства.
Ранее в СМИ появилась информация, что Бояков перенес операцию на сердце.