Сбой в движении поездов произошел на Рижском направлении МЖД

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - По техническим причинам на Рижском направлении и МЦД-2 пригородные поезда в сторону Москвы и области следуют с увеличенным интервалом, сообщила в пятницу пресс-служба Московской железной дороги.

"В настоящее время движение осуществляется по одному пути. МЖД принимает все необходимые меры, чтобы сократить опоздание электричек и ввести движение в график. Приносим пассажирам извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении.

В столичном департаменте транспорта уточнили, что на МЦД-2 от станции Рижская в сторону Нахабино затруднено движение поездов из-за повреждения контактного провода.

"Следите за объявлениями - возможны оперативные корректировки графика. На место отправлена восстановительная бригада", - сообщается в телеграм-канале.