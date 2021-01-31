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Росгвардия подтвердила задержание в Москве мужчины с ножом

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего ножом прохожим около метро "Братиславская" в Москве, подтвердили в ведомстве.

Ранее информированный источник сообщил "Интерфаксу", что на юге Москвы задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам ОМОНа ножом.

В Росгвардии пояснили, что к сотрудникам обратился водитель снегоуборочной техники, который сообщил, что ему угрожает ножом неизвестный.

При задержании нарушитель оказал сопротивление и попытался ударить ножом одного из сотрудников. Задержанный мужчина, уроженец Грузии 1980 года рождения, передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Москва Росгвардия

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