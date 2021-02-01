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В РФ зафиксирован второй случай рождения ребенка женщиной с пересаженным сердцем

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В родильном доме городской клинической больницы №52 женщина смогла родить здорового ребенка после перенесенной операции по трансплантации сердца, говорится в пресс-релизе департамента здравоохранения Москвы.

Молодой маме 29 лет. Это второй в России случай рождения ребенка женщиной с пересаженным сердцем, говорится в сообщении.

Как сказали в департаменте, врачи приняли решение о том, что роды проведут на 38-й неделе беременности методом кесарева сечения с эпидуральной анестезией (применяется для обезболивания схваток).

"Операция прошла успешно - 26 января родилась доношенная девочка с массой тела 3450 грамм и ростом 52 см с хорошей оценкой по шкале Апгар", - говорится в пресс-релизе. После родов мама и младенец чувствовали себя хорошо, сообщили в департаменте.

В ведомстве также отметили, что в родильном доме при больнице №52 не раз становились мамами женщины, перенесшие успешную трансплантацию почки, легких, печени.

"Ведение беременности у женщин после трансплантации требует очень большого внимания. Главная задача медиков в таких случаях состоит в том, чтобы женщина не потеряла трансплантат во время вынашивания плода, а вынашивание не оказало влияния на функцию пересаженного органа", - цитирует пресс-служба слова главного врача городской клинической больницы №52 Марьяны Лысенко.

"Буквально на днях исполнилось два года девочке Кате, которая родилась после того, как ее маме трансплантировали легкие. Вели беременность и принимали роды тоже наши врачи", - сказала Лысенко.

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