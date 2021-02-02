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Манежная площадь оцеплена в Москве после приговора Навальному

Проход на Красную площадь закрыт

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы оцепили Манежную площадь в центре Москвы на фоне решения суда, заменившего оппозиционеру Алексею Навальному условный срок на реальный, передает корреспондент "Интерфакса".

К Манежной площади стянуты значительные силы полиции и Росгвардии, дежурят пять автозаков.

Полиция и Росгвардия оцепили также Лубянскую площадь, усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов дежурят в районе Пушкинской площади, вдоль Тверской улицы, на Триумфальной площади.

Проход на Красную площадь полностью закрыт.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что сторонники Навального планируют провести на Манежной площади несанкционированную акцию.

Вечером во вторник выездное заседание Симоновского суда заменило Навальному условный срок на реальный: с учетом ранее отбытого домашнего ареста Навальный проведет в колонии два года и восемь месяцев.

Москва Алексей Навальный

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