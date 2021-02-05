Риелторы отметили падение спроса на аренду жилья в Москве на 15% за год

Эксперты также зафиксировали рост популярности совместной аренды в столице

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Число заявок на аренду московского жилья снизилось на 15% по сравнению с прошлым годом, подсчитали в "Инком-Недвижимость".

"По итогам января-2021 количество заявок на поиск жилья от нанимателей на 15% проигрывает данным аналогичного периода прошлого года. Нынешнее снижение интереса нанимателей связано, в первую очередь, с кризисом на рынке труда", - сообщила в пятницу заместитель директора департамента аренды квартир компании Оксана Полякова.

Она добавила, что ожидается "некоторое оживление рынка найма в связи с постепенным возвращением города к привычному ритму жизни и работы". В компании также отмечают заметный рост популярности совместной аренды. По состоянию на январь доля заявок от коллективных нанимателей в общем объеме увеличилась на 12%. 17% квартиросъемщиков в этой категории составляют студенты, 83% - иногородние и иностранные трудящиеся, а также москвичи, сдающие собственное жилье.

"Усиливающейся антикризисной тенденцией наши специалисты называют также совместный найм москвичами, когда они с целью экономии и получения дохода сдают свои "однушки" и "двушки", объединяются и живут в одной арендованной многокомнатной квартире: несколько лет назад подобные сделки были редкостью, в последнее время они демонстрируют регулярность - ежемесячно 3-4% из всего объема договоров найма квартир комнатности 3+ приходятся на такую двойную аренду", - уточнила Полякова.