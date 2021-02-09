В Москве вторые сутки подряд COVID-прирост не достиг 2 тысяч

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Еще 1 584 случаев COVID-19 зафиксировали в Москве за последние 24 часа, в столице вторые сутки подряд выявляют менее 2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией..

Как напоминает оперативный штаб по контролю за коронавирусом общее число зафиксированных в Москве случаев COVID-19 на 9 февраля составляет 947 036.

За сутки коронавирус привел к смерти 73 человек. С начала пандемии заболевание скончался 14 031 житель столицы.

Выздоровели от заболевания за сутки 3 554 москвича - в 2,2 раза больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 854 725 человек.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.