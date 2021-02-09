В России за сутки выявлено 15 тыс. новых заболевших коронавирусом

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Еще 15 019 случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зафиксировано в России за сутки, сообщает оперштаб.

В Москве суточный прирост составил 1584.

За сутки в стране скончались 530 человек с коронавирусом. Общее число жертв выросло до 77 598.

Поправились и выписаны еще 21 795 пациентов с COVID-19. За весь период вылечились уже 3 млн 493 886 человек.

Москва вновь была лидером по суточному приросту. Еще 1 078 новых случаев COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 903 - в Московской области, 457 - в Нижегородской области. В остальных субъектах менее 400 заразившихся за сутки.

За все время пандемии в России было выявлено 3 млн 998 216 случаев коронавирусной инфекции. Лидером антирейтинга по этому показателю остаются США (27,09 млн). Следом идут Индия (10,84 млн) и Бразилия (9,52 млн). В Великобритании 3,93 млн.