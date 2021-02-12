К Бабушкинскому суду стянули полицейских перед судом над Навальным

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве усилены меры безопасности у здания Бабушкинского суда, где продолжится процесс по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко, рассказал корреспондент "Интерфакса".

На территории суда дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. Пока обстановка в суде и рядом с ним спокойная, никого не задерживали. У здания собралось несколько десятков человек, в основном это журналисты. Они могут пройти в суд по предварительной аккредитации.

Ожидается, что Навального привезут в суд.

На прошлом заседании 5 февраля гособвинение начало представлять доказательства. По видеосвязи из дома выступил Артеменко и сказал, что хочет публичных извинений от Навального. Во время суда ему вызывали скорую.

По версии обвинения, 2 июня Навальный выложил в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывали голосовать за поправки к Конституции. Навальный нелестно отозвался об участниках съемок. По версии обвинения, его комментарий содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию. Политику вменили клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Свою вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

С 17 января Навальный находится под стражей. Симоновский суд 2 февраля по ходатайству УФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Если решение суда вступит в силу, ему придется провести в колонии общего режима больше двух с половиной лет.