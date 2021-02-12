Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 09:43Заразились
на 11.02В России 4 027 748+15 038В мире 107 778 443+437 761

К Бабушкинскому суду стянули полицейских перед судом над Навальным

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Москве усилены меры безопасности у здания Бабушкинского суда, где продолжится процесс по делу политика Алексея Навального о клевете на ветерана войны Игната Артеменко, рассказал корреспондент "Интерфакса".

На территории суда дежурят усиленные наряды полиции, есть несколько автозаков. Пока обстановка в суде и рядом с ним спокойная, никого не задерживали. У здания собралось несколько десятков человек, в основном это журналисты. Они могут пройти в суд по предварительной аккредитации.

Ожидается, что Навального привезут в суд.

На прошлом заседании 5 февраля гособвинение начало представлять доказательства. По видеосвязи из дома выступил Артеменко и сказал, что хочет публичных извинений от Навального. Во время суда ему вызывали скорую.

По версии обвинения, 2 июня Навальный выложил в Twitter и Telegram ролик телеканала RT, в котором несколько человек, в том числе Артеменко, призывали голосовать за поправки к Конституции. Навальный нелестно отозвался об участниках съемок. По версии обвинения, его комментарий содержал заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Игната Артеменко и подрывающие его репутацию. Политику вменили клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК).

Свою вину оппозиционер не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

С 17 января Навальный находится под стражей. Симоновский суд 2 февраля по ходатайству УФСИН Москвы заменил ему условный срок по делу "Ив Роше" на реальный. Если решение суда вступит в силу, ему придется провести в колонии общего режима больше двух с половиной лет.

Суд над Алексеем Навальным

15
Алексей Навальный Игнат Артеменко Москва Бабушкинский суд Симоновский суд Конституция

Новости по теме

Новости

Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом

Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром

Выживший при взрыве в супермаркете во Владикавказе оказался ювелиром

Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим

Пенсионный фонд России возглавил Андрей Кигим

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Гендиректор Wildberries Бакальчук стала владельцем банка "Стандарт-кредит"

Охранник взорвавшегося супермаркета во Владикавказе отделался испугом

Под завалами магазина по Владикавказе обнаружили одного пострадавшего

Взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Взрыв газа полностью разрушил здание супермаркета во Владикавказе

Что случилось этой ночью: пятница, 12 февраля

Российские эксперты миссии ВОЗ высказались о происхождении COVID-19

В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах

В России появится реестр граждан, нуждающихся в квартирах
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');