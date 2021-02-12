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Дипломаты из Эстонии и Латвии пришли послушать суд над Навальным

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - В Бабушкинский суд Москвы прошли дипломаты из Латвии и Эстонии, которые хотят присутствовать на заседании суда над Алексеем Навальным, которого обвиняют в клевете на ветерана войны Игната Артеменко. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

На предыдущее заседание по этому делу приходил представитель Великобритании. На заседание Симоновского суда, который заменил Навальному условный срок по делу "Ив Роше" на реальный, пришло, по оценке Мосгорсуда, беспрецедентное количество иностранных дипломатов - представители 14 стран, а Польша и Швейцария были представлены парами дипломатов.

Представитель МИД России Мария Захарова сначала назвала присутствие иностранных дипломатов в суде над российским гражданином вмешательством в российские внутренние дела и возможной попыткой психологического давления на судью. Затем, уже в комментарии на сайте МИД, она выразила сожаление, что российских дипломатов в ряде стран не пускают в суды.

Гособвинение усмотрело клевету в комментарии Навального к рекламному ролику RT, участники которого призывали голосовать за поправки в Конституцию. В ролике, в частности, снялся Артеменко. В суде ветеран сказал, что ждет от Навального публичных извинений.

Навальный вины не признает и считает свое преследование политически мотивированным.

МИД Эстония Латвия Алексей Навальный Бабушкинский суд Симоновский суд

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