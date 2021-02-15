Лидеры партии "Парнас" подали в мэрию Москвы заявку о "Марше Немцова"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Партии народной свободы ("Парнас") Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и сопредседатель московского отделения партии Михаил Шнейдер подали мэрию Москвы уведомление о проведении Марша памяти Бориса Немцова 27 февраля.

"Мы договорились с Касьяновым и Мерзликиным не давать подробной информации о заявленном количестве участников, месте сбора и маршруте до получения согласования", - сказал Шнейдер "Интерфаксу.

В партии решили подать уведомление об акции с учетом того, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снижается. Там допустили, что к концу февраля власти региона могут отменить ограничение на проведение массовых акций.

Если на заявку поступит отказ, оргкомитет марша соберется снова и обдумает дальнейшие шаги.

"Думаю, что, скорее всего, мы будем подавать тогда еще одно уведомление после того, как ограничения в Москве будут сняты", - сказал Шнейдер.

Касьянов сообщил в твиттере, что цель акции 27 февраля - почтить память Немцова, выразить поддержку арестованному Алексею Навальному, потребовать его освобождения и освобождения всех политзаключенных, а также призвать власти провести свободные выборы.

Участник оргкомитета акции, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил в фейсбуке, что 16 февраля в приемную мэра Сергея Собянина передадут письмо с просьбой не мешать людям возлагать цветы на месте убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.

Предполагается, что возложение цветов будет проходить с 13 до 15 часов 27 февраля, а в 23:31 того же дня на месте убийства будет объявлена минута молчания. Яшин от имени организаторов траурных мероприятий пообещал, что участники акций будут стремиться соблюдать все требования, введенные в условиях пандемии.

Обращение подписали Яшин, председатель федерального комитета Либертарианской партии России Сергей Бойко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, член правления московского "Мемориала" Сергей Давидис, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и адвокат Вадим Прохоров.

Борис Немцов в разные годы был губернатором Нижегородской области, членом Совета Федерации и депутатом Госдумы, вице-премьером. Его убили 27 февраля 2015 года, неподалеку от Кремля. В годовщину его гибели в городах России проходят марши его памяти.

В Челябинске "Марш Немцова" не разрешили из-за пандемии. Организаторы планируют оспорить этот отказ.