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Лидеры партии "Парнас" подали в мэрию Москвы заявку о "Марше Немцова"

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Партии народной свободы ("Парнас") Михаил Касьянов, его заместитель Константин Мерзликин и сопредседатель московского отделения партии Михаил Шнейдер подали мэрию Москвы уведомление о проведении Марша памяти Бориса Немцова 27 февраля.

"Мы договорились с Касьяновым и Мерзликиным не давать подробной информации о заявленном количестве участников, месте сбора и маршруте до получения согласования", - сказал Шнейдер "Интерфаксу.

В партии решили подать уведомление об акции с учетом того, что заболеваемость коронавирусной инфекцией в столице снижается. Там допустили, что к концу февраля власти региона могут отменить ограничение на проведение массовых акций.

Если на заявку поступит отказ, оргкомитет марша соберется снова и обдумает дальнейшие шаги.

"Думаю, что, скорее всего, мы будем подавать тогда еще одно уведомление после того, как ограничения в Москве будут сняты", - сказал Шнейдер.

Касьянов сообщил в твиттере, что цель акции 27 февраля - почтить память Немцова, выразить поддержку арестованному Алексею Навальному, потребовать его освобождения и освобождения всех политзаключенных, а также призвать власти провести свободные выборы.

Участник оргкомитета акции, глава Красносельского округа Москвы Илья Яшин сообщил в фейсбуке, что 16 февраля в приемную мэра Сергея Собянина передадут письмо с просьбой не мешать людям возлагать цветы на месте убийства Немцова на Большом Москворецком мосту.

Предполагается, что возложение цветов будет проходить с 13 до 15 часов 27 февраля, а в 23:31 того же дня на месте убийства будет объявлена минута молчания. Яшин от имени организаторов траурных мероприятий пообещал, что участники акций будут стремиться соблюдать все требования, введенные в условиях пандемии.

Обращение подписали Яшин, председатель федерального комитета Либертарианской партии России Сергей Бойко, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, член правления московского "Мемориала" Сергей Давидис, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, председатель Фонда Бориса Немцова Владимир Кара-Мурза-младший, председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков и адвокат Вадим Прохоров.

Борис Немцов в разные годы был губернатором Нижегородской области, членом Совета Федерации и депутатом Госдумы, вице-премьером. Его убили 27 февраля 2015 года, неподалеку от Кремля. В годовщину его гибели в городах России проходят марши его памяти.

В Челябинске "Марш Немцова" не разрешили из-за пандемии. Организаторы планируют оспорить этот отказ.

40 дней со дня убийства Бориса Немцова

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Мемориал на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мостуЖитель города во время возложения цветов на Большом Москворецком мосту, где был убит политик Борис НемцовПредседатель партии "Социал-демократы России" Геннадий Гудков перед панихидой в память о Борисе Немцове в храме священномученика Климента, папы римского рядом с домом, где жил политикЖитель города во время возложения цветов на Большом Москворецком мостуЧлен РПР-ПАРНАС и президиума движения "Солидарность" Илья Яшин перед панихидой в память о Борисе НемцовеФотография Бориса Немцова на месте гибели политика на Большом Москворецком мостуСопредседатель партии РПР-ПАРНАС Владимир Рыжков (слева) во время возложения цветов на Большом Москворецком мосту
Мемориал на месте гибели Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту
Борис Немцов Москва Яблоко Парнас Михаил Касьянов Илья Яшин Михаил Шнейдер

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