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В Москве спрогнозировали рекорд по снегу за всю историю наблюдений

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Количество выпавшего в Москве снега к вечеру субботы может побить рекорд за всю историю метеонаблюдений, заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Максимальная высота снежного покрова в столице за весь период метеонаблюдений, начиная с 1879 года, в это день, 13 февраля, составляла 60 сантиметров. Возможно, этот рекорд будет перекрыт, сейчас уже 56 сантиметров, и снег продолжает идти", - сказал он "Интерфаксу" в субботу.

По его словам, снега выпало очень много, в отдельных районах Москвы высота покрова уже превысила 60 сантиметров: согласно замерам на 9:00 на метеостанции на Балчуге снега было 53 сантиметров, в Тушино - 56 сантиметров, в МГУ - 71 сантиметр.

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Вместе с тем, как отметил Вильфанд, такие рекорды представляют опасность.

По его словам, это опасно, так как нарушает нормальную жизнь. "Возникает транспортная проблема, задерживается воздушное сообщение, несмотря на то, что службы работают с невероятной скоростью, тем не менее, весь снег убрать не возможно", - сказал собеседник агентства.

Ожидается, что сильный снегопад прекратится в субботу, хотя в воскресенье "небольшой снежок еще будет идти", добавил он.

По его словам, уже 15 февраля в столицу придет антициклон, атмосферное давление повысится, ночами будет малооблачно, днем - солнечно, без осадков, но морозы усилятся.

Как предупредил Вильфанд, "после вот такого снегопада наступает еще один процесс - аномально холодная погода, с понедельника температура воздуха будет ниже нормы на 10-13 градусов".

Москва Гидрометцентр

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