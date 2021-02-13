Более 60% месячной нормы осадков выпало в Подмосковье

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Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Обильный снегопад продолжается в Московской области, с 12 февраля выпало более 60% месячной нормы осадков.

Как сообщает пресс-служба губернатора региона со ссылкой на синоптиков, это самый сильный за последние несколько десятков лет снегопад, сугробы могут вырасти до полуметра. В

Московской области уже выпало более 60% месячной нормы, в пятницу, 12 февраля, был побит рекорд 1973 года по суточной норме.

Дорожные и коммунальные службы переведены на усиленный режим работы. "Прежде всего, работы ведутся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, выездах из деревень, на подходах к автовокзалам, станциям и МЦД", - заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

Схожие трудности наблюдаются сейчас и в столице: московские власти сообщают, что погодные условия осложняются порывистым ветром до 20м/с, низкими температурами, в ночные часы - до 18-20 градусов ниже ноля.

Ранее стало известно, что в подмосковном Щелкове надувная крыша сдулась во время уборки снега на спортивном сооружении. Никто не пострадал.