Московское метро получило мировой знак соответствия санитарным нормам

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Знак Всемирного совета по туризму и путешествиям получил метрополитен Москвы, сообщает в понедельник департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мосметро получило зеленый знак Safe Travels Discover Moscow Всемирного совета по туризму и путешествиям! (...) Это значит, что столичное метро абсолютно безопасно и соответствует всем санитарным нормам", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что столичный метрополитен, таким образом, признан соответствующим санитарно-гигиеническим требованиям и стандартам безопасности Всемирной организации здравоохранения.

"Речь идет о комплексе мер, включая социальную дистанцию, мониторинг состояния здоровья сотрудников, регулярную дезинфекцию, необходимость ношения средств индивидуальной защиты - масок и перчаток", - пояснил глава ведомства, заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Департамент поясняет, что изображения этого зеленого знака появятся на ряде центральных станций метрополитена.