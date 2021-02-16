Почти 80% московских улиц очистили от снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы Москвы продолжают ликвидировать последствия аномального снегопада, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"По состоянию на 16 февраля, очищены от снега 78% объектов дорожного хозяйства, 75% дворовых территорий, почти 60% кровель жилых и нежилых зданий", - сказал Бирюков журналистам во вторник.

Ранее заммэра сообщал, что для ликвидации последствий снегопада в Москве задействовано 116 тыс. сотрудников комплекса городского хозяйства, включая 80 тыс. дворников и рабочих, 15 тыс. единиц снегоуборочной техники.