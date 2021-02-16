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Москвичей предупредили о проблемах с парковкой из-за выпавшего снега

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Проезжие части на ряде дорог Москвы пока сужены из-за выпавшего снега, могут быть проблемы с дорожным движением и парковкой, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы во вторник.

"Дороги продолжают убирать, поэтому местами может быть сложно с дорожным движением и парковкой", - сказали в ведомстве.

МоскваВласти Москвы отметили, что не задействуют военизированные подразделения в уборке снегаЧитать подробнее

Там пояснили, что снегом занесены некоторые полосы для городского транспорта, парковки, а также остановки. В департаменте выразили надежду на скорое решение вопроса уборки оставшегося снега.

Накануне, 15 февраля, заместитель мэра столицы Петр Бирюков сообщил, что примерно 65% московских дорог и переулков, а также более половины дворов очищены от снега. Завершить уборку планируют в течение текущей недели.

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи пятницы, 12 февраля, в субботу снег шел весь день.

На дорогах наблюдались девяти- и десятибалльные пробки, власти рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Москва

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