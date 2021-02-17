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Южный вестибюль метро "Динамо" закроют до 29 мая на реставрацию

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Реставрацию вестибюлей начинают на станции московского метрополитена "Динамо", с 21 февраля будет более чем на три месяца закрыт южный вестибюль, сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Мы начинаем реставрацию вестибюлей станции "Динамо" В связи с этим южный вестибюль станции (выход 2) будет временно закрыт с 21 февраля до 29 мая", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что входить и выходить со станции пассажиры смогут через северный вестибюль (выход 1).

В департаменте отмечают, что в ходе реставрации помещениям вернут первоначальный облик: облицовку камнем и деревянными панелями, покрытыми темным лаком, а также отреставрируют светильники.

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