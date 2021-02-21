В Москве вновь менее двух тысяч заболевших коронавирусом

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - В столице за последние сутки выявили 1 602 случаев заболевания COVID-19, следует из сообщения оперативного штаба по контролю за коронавирусом.

Накануне сообщалось о 1 623 случае инфицирования. Таким образом, заболеваемость среди жителей Москвы незначительно снизилась.

В городе более недели ежедневно фиксируют менее 2 тыс. случаев COVID-19, при этом 18 и 19 февраля в Москве выявляли около 1,9 инфицированных, до этого этот показатель был меньше.

Общее число зафиксированных в столице случаев COVID-19 на 21 февраля составляет 967 834.

За сутки коронавирус привел к смерти 52 человек. С начала пандемии скончались 14 741 москвичей.

Выздоровели от заболевания за сутки 1 807 жителей столицы - в 1,1 раз больше, чем заразилось. Всего от COVID-19 в Москве излечились 884 615 человек.

Накануне сообщалось о 2 041 выписанном и 58 умерших.

В столице с 25 января ежедневно фиксируют менее 3 тыс. случаев COVID-19. В начале месяца этот показатель превышал 5 тыс.