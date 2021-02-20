Уличные парковки в Москве 21 февраля будут работать в обычном режиме

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Парковка на улицах Москвы 21 февраля будет бесплатной, за исключением зон с максимальным тарифом. Об этом сообщили в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"В воскресенье, 21 февраля, уличные парковки будут работать в обычном режиме, то есть все парковки, кроме тех, где действует повышенный тариф, будут бесплатными", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что повышенный тариф составляет 380 рублей в час в дневное время и 200 рублей в час в ночное.

Платными останутся также парковки со шлагбаумом.

22 и 23 февраля парковка в Москве будет полностью бесплатной, отметили в ведомстве.