Больше половины москвичей недовольны уборкой снега этой зимой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Недовольны уборкой снега в Москве в эту зиму 54% горожан, еще 37%, напротив, считают, что коммунальные службы справились с этой задачей, показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob, проведенный с 12 по 24 февраля.

В общей сложности социологи опросили 19 000 взрослых респондентов, представляющих экономически активное население, в 32 городах с населением от полумиллиона человек. В Москве и Петербурге опросили по 1500 человек, в остальных городах - по 500.

В Петербурге уборкой снега довольны 48% респондентов, недовольны - 39%.

Больше всего снегоуборщиками довольны в Тюмени. Там положительно работу коммунальных служб оценили 64%, недовольны только 27%.

На втором месте оказались Набережные Челны (52% довольных и 42% недовольных). На третьем месте - Оренбург с 46% довольных уборкой снега (против 38% недовольных). В Казани оценка работы коммунальщиков поделила горожан примерно поровну - 45% довольных против 47% недовольных.

В конце рейтинга оказались Рязань, где уборкой снега довольны только 13% респондентов, Ярославль (14%) и Пенза (16%).

В метеобюро Москвы утром в четверг сообщили, что за сутки в городе выпало 9 мм осадков, или это четверть месячной нормы, высота снежного покрова выросла до 57 см.

Мощный снегопад обрушился на столицу 12 февраля, за несколько суток в городе выпало свыше 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами выросла на 35 см. На уборку столицы от снега ушла неделя.