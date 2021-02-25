Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 04:38Заразились
на 24.02В России 4 200 902+11 749В мире 112 553 181+443 431

Больше половины москвичей недовольны уборкой снега этой зимой

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Недовольны уборкой снега в Москве в эту зиму 54% горожан, еще 37%, напротив, считают, что коммунальные службы справились с этой задачей, показал опрос, проведенный Исследовательским центром портала SuperJob, проведенный с 12 по 24 февраля.

В общей сложности социологи опросили 19 000 взрослых респондентов, представляющих экономически активное население, в 32 городах с населением от полумиллиона человек. В Москве и Петербурге опросили по 1500 человек, в остальных городах - по 500.

В Петербурге уборкой снега довольны 48% респондентов, недовольны - 39%.

Больше всего снегоуборщиками довольны в Тюмени. Там положительно работу коммунальных служб оценили 64%, недовольны только 27%.

На втором месте оказались Набережные Челны (52% довольных и 42% недовольных). На третьем месте - Оренбург с 46% довольных уборкой снега (против 38% недовольных). В Казани оценка работы коммунальщиков поделила горожан примерно поровну - 45% довольных против 47% недовольных.

В конце рейтинга оказались Рязань, где уборкой снега довольны только 13% респондентов, Ярославль (14%) и Пенза (16%).

В метеобюро Москвы утром в четверг сообщили, что за сутки в городе выпало 9 мм осадков, или это четверть месячной нормы, высота снежного покрова выросла до 57 см.

Мощный снегопад обрушился на столицу 12 февраля, за несколько суток в городе выпало свыше 85% месячной нормы осадков. Высота снежного покрова местами выросла на 35 см. На уборку столицы от снега ушла неделя.

SuperJob Москва Метеобюро Москвы Петербург Тюмень Рязань

Новости по теме

Новости

Вынесен первый приговор из-за стычек азербайджанцев и армян в Москве

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

В московском метро поставят камеры для распознания "праздношатаний"

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Пятая часть месячной нормы осадков выпала в Москве за неполные сутки

Синоптики пообещали москвичам в четверг гололед, дождь и мокрый снег

Бродячие собаки загрызли трех пятнистых оленей в "Лосином острове"

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

На станции метро "Славянский бульвар" задержали мужчину с муляжом гранаты

Станцию "Славянский бульвар" закрыли из-за грозящего гранатой пассажира

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Резкое потепление ожидается в Москве в четверг

Суды Москвы с 23 января арестовали 1251 участника акций и оштрафовали 2500 человек

Москва утвердила условия эмиссии облигаций на 2021 год

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');