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Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы

Снега зимой в Москве выпало на 16% больше годовой нормы
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Прошедшая зима в Москве была снежной, годовая норма осадков была превышена на 16%, заявил заместитель мэра столицы Петр Бирюков.

"При среднестатистических данных 150 см снега в год в этом году выпало 174 см. А февраль месяц - эта двойная месячная норма легла на улицы Москвы", - сказал Бирюков в интервью телеканалу "Москва-24" в пятницу.

Годовая норма снега в Москве, таким образом, была превышена на 16%.

Бирюков напомнил, что только 12-14 февраля в городе выпало около 45 см снега.

Заммэра добавил, что за зимний период в Москве было зафиксировано 34 перехода температуры через отметку ноль градусов.

Москва

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