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С улиц Москвы после снегопада вывезли около 25 млн кубометров снега

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Коммунальные службы вывезли со столичных улиц около 25 млн кубометров снега после прошедших снегопадов в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Коммунальные службы, на мой взгляд, справляются с этим вызовом, хотя, конечно, вы видите, какие снежные горы в городе до сих пор еще находятся, мы постоянно вывозим, и уже было утилизировано около 3 млн кубометров снега, а всего было вывезено около 25 млн, просто космические масштабы", - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" (ВГТРК).

Мощный снегопад обрушился на столицу с полуночи 13 февраля, в субботу 14 февраля снег шел весь день.

На дорогах наблюдались девяти- и десятибалльные пробки.

Заместитель мэра столицы Петр Бирюков 15 февраля заявил журналистам, что уборка города от снега завершится в течение четырех дней.

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