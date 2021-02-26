Собянин заявил, что Москва уже прошла самый страшный этап пандемии

Но город готов к новым возможным вызовам, отметил мэр столицы

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Москва уже преодолела самый страшный этап пандемии коронавирусной инфекции и готова к новым вызовам, если они произойдут, заявил в пятницу мэр столицы Сергей Собянин.

"Значительная часть (жизни города) и сегодня еще находится в серьезных ограничениях по передвижению по городу. Но я надеюсь, что мы самое страшное преодолели. Но даже если что-то случится, мы уже другие. Мы знаем, как лечить, мы знаем, как бороться с этой заразой, мы знаем, что делать", - сказал Собянин в ходе коллегии "Итоги деятельности управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве в 2020 году и задачи на 2021 год".

"И, не дай бог, конечно, развитие других эпидемиологических ситуаций, каких-то других вызовов, - мы уже другие, мы готовы к борьбе в значительной части гораздо больше, чем были год тому назад", - подчеркнул он.

Собянин вручил сотрудникам столичного управления Роспотребнадзора благодарности. Мэр добавил, что их роль в борьбе с эпидемией коронавируса огромна. По его словам, они находились на самых сложных участках с первых дней этой борьбы - в аэропорту, городском транспорте, торговых объектах, в домах заболевших.

"Это огромные риски, сложность, и некоторые из вас просто изолировали себя от семей на этот период. (...) Я не знаю ни одного случая, чтобы из вашей службы отказались идти на передовую, бороться и защищать москвичей. Можете гордиться, что вы своей работой и самоотверженным трудом спасли многих и многих людей. От имени горожан хочу вас сказать спасибо, поблагодарить вас", - сказал мэр.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников также поблагодарил сотрудников управления за работу и отметил, что 2020 год "не обещал" быть политическим, но коронавирус изменил жизнь общества и государственных институтов. По его словам, благодаря совместной работе всех органов власти Москва движется к победе над вирусом. "Вы для москвичей стали ангелами спасения, которые предостерегали от ошибок, которые они могли совершить", - сказал он.

Мэр добавил, что при встрече юбилейного года 2020 он думал, что это будет "самый хороший год - никаких выборов, никаких политических мероприятий, все спокойно и с бюджетом все хорошо, и экономическая ситуация управляется, все отлично". Он отметил, что количество гуляющих в новогоднюю ночь 2020 года было рекордным за историю Москвы.

"О катастрофах мы слышали, смотрели фильмы, о пандемиях и эпидемиях знали плохо. (...) Самое страшное, что мы видели в этих фильмах, мы начали наблюдать в отдельных странах - потеря контроля за ситуацией, хаос, смятение, страх, и ощущение людей, что они брошены и остались один на один с проблемой, эпидемией, что нет возможности их положить в больницу и оказать медицинскую помощь. Это было бы самым страшным исходом событий, но у нас этого не произошло благодаря нашей совместной работе", - сказал мэр.

Собянин добавил, что Москва была на передовой в борьбе с коронавирусом в силу ряда объективных причин. По его словам, выйти из данной ситуации достойно было непростой задачей для столицы. В Москве за несколько недель были реорганизованы системы здравоохранения, контроля работы городских служб и так далее.

"Если бы не были приняты жесткие ограничительные меры, не был бы принят соответствующий контроль за их выполнением, если бы при вашей помощи мы быстро и эффективно не стали бы переводить в новый режим работы московское здравоохранение, я думаю, что жертв было бы гораздо больше", - сказал Собянин.