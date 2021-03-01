Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:51Заразились
на 01.03В России 4 257 650+11 571В мире 114 067 979+283 244

Кремль переадресовал мэрии вопрос о мемориале на месте гибели Немцова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вопрос с установкой мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, где он погиб, должны решать власти города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Действительно, вчера была годовщина смерти Немцова, и, понятно, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова", - прокомментировал Песков акцию памяти политика, прошедшую накануне.

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Сторонники и соратники политика поддерживают на месте его гибели "народный мемориал" и неоднократно призывали власти официально увековечить его память.

Дмитрий Песков Борис Немцов

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

На МКАД сохранят ограничение для транзитных грузовиков свыше 12 т

Мосгорсуд заявил, что ЕСПЧ не вправе вмешиваться в деятельность судов РФ

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова

В Москве прошла акция памяти Бориса Немцова
Пандемия коронавируса

В Москве стартовала вакцинация добровольцев "Спутником Лайт"

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Сугробы в Москве за два дня оттепели подтаяли на 12 см

Председатель Мосгордумы поддержал остановку голосования о памятнике на Лубянской площади

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

В Москве проведут исследование срока действия иммунитета к COVID-19

Движение затруднено на подъездах к "Шереметьево" из-за подтоплений

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде

Собянин предложил пока оставить Лубянскую площадь в нынешнем виде
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');