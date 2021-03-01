Кремль переадресовал мэрии вопрос о мемориале на месте гибели Немцова

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Вопрос с установкой мемориала памяти политика Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, где он погиб, должны решать власти города, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в понедельник.

"Действительно, вчера была годовщина смерти Немцова, и, понятно, что нашлось достаточно много людей, которые захотели почтить память Немцова", - прокомментировал Песков акцию памяти политика, прошедшую накануне.

Немцов был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту.

Сторонники и соратники политика поддерживают на месте его гибели "народный мемориал" и неоднократно призывали власти официально увековечить его память.