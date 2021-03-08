Следователи задержали троих подозреваемых в убийстве москвича по заказу тестя

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Следователями задержаны трое мужчин, подозреваемые в организации похищения и убийства по найму жителя Москвы, сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) в ночь на понедельник.

"Благодаря совместной работе следователей Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве, сотрудников столичного уголовного розыска, при силовой поддержке Росгвардии задержаны заказчик и двое исполнителей ", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 4 марта 2021 года группа из четырех человек, используя электрошокер, насильно посадили потерпевшего в автомобиль около жилого дома на улице Маршала Тухачевского в Москве.

Затем подозреваемые вывезли его в Красногорск, где и совершили убийство, таким образом совершив преступление, предусмотренное ч. 2 и ч. 3 ст. 33, пп. "в, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (организация убийства и убийство по найму, совершенное группой лиц по предварительному сговору, сопряжённое с похищением человека).

Следствие установило, что заказчик убийства – тесть убитого.

В СК отметили, что следователями проводится комплекс действий, направленных на установление иных лиц, причастных к совершению данного преступления.