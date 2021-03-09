Еще два московских ТРЦ включились в вакцинацию от COVID-19

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В Москве выездные пункты вакцинации от коронавируса с 10 марта откроются в еще двух торговых центрах - "Круг" и "Тройка", сообщила заммэра города Анастасия Ракова. По ее данным, возможность привиться в подобных пунктах привлекает все больше людей.

Выездные бригады вакцинации начали работать в Москве с середины января. Они принимают в ГУМе, на ВДНХ, в театре "Геликон Опера", фудмолле "Депо", во флагманском офисе "Мои Документы" ЦАО в ТРЦ "Афимолл Сити" и торговых центрах "Гагаринский", "Ривьера", "РИО" и "Дубровка".

Также можно получить прививку в одном из ста пунктов, открытых на базе городских поликлиник, и в 59 частных клиниках.