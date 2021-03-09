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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:43Заразились
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Глава Минпросвещения обещал не принуждать учителей к вакцинации

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Вакцинация от коронавируса для учителей останется добровольной, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Он добавил, что вакцина хорошо защищает от болезни и учителей, и учеников, но каждый решает сам, прививаться или нет.

По сведениям министра, уже многие учителя привились от коронавируса.

Ранее Минпросвещения и Общероссийский профсоюз образования просили Минтруд разъяснить порядок вакцинации от COVID-19 для учителей, в частности, будет ли у не привившегося учителя право работать с детьми. Отмечалось, что учителя жаловались, что их заставляют прививаться от коронавируса. Также неурегулированным оставался вопрос о том, имеет ли работодатель право не отстранять работника, а перевести его на дистанционный режим работы в случае отказа от вакцинации или если у него противопоказания к прививкам.

Позже Роспотребнадзор заявил, что вакцинация против коронавирусной инфекции в России "является добровольной для всех категорий граждан, в том числе работников образовательных организаций".

Хроника коронавируса. Март.

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Хроника 09 января 2020 года – 09 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Минпросвещения Сергей Кравцов коронавирус Минтруд Роспотребнадзор

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