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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:34Заразились
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Голикова отметила, что двумя дозами вакцины привились 2,5 млн россиян

Москва. 5 марта. INTERFAX.RU - В России привились от коронавируса COVID-19 уже 5 млн человек, из которых 2,5 млн получили обе дозы препарата, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Как уточнили "Интерфаксу" в аппарате вице-премьера, 2,5 млн человек, получившие обе дозы препарата, входят в число 5 млн вакцинированных в РФ.

По словам Голиковой, регионы страны с учетом объемов производства, объемов вакцины, выпущенной в гражданский оборот, продолжают наращивать возможности вакцинации населения.

В минувший четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что около 2 млн человек получили обе дозы вакцины от коронавируса, столько же – привиты первым компонентом.

18 января по поручению президента РФ началась массовая вакцинация. Сейчас россиян прививают в основном первой зарегистрированной в РФ вакциной разработки центра имени Гамалеи – "Спутник V".

Также в РФ зарегистрирована и выпущена в гражданский оборот вакцина "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора. По информации Голиковой, до марта текущего года вакцинация будет осуществляться преимущественно "Спутником V", начиная с марта – "Спутником" и "ЭпиВакКороной", с конца марта к ним добавится "КовиВак" центра имени Чумакова РАН.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что завершение вакцинации в России с достижением планируемого уровня коллективного иммунитета на уровне 60% населения возможно к концу июля. Голикова заявляла, что для достижения популяционного иммунитета необходимо привить без учета переболевших и несовершеннолетних 68,6 млн россиян.

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