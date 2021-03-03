Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:38Заразились
на 03.03В России 4 278 750+10 535В мире 114 751 416+308 770

Пункты COVID-вакцинации откроются еще в шести торговых центрах Москвы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еще в шести московских торговых центрах откроются пункты вакцинации от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах", - сказала заммэра.

Она уточнила, что уже с 3 марта прививку от COVID-19 можно сделать в двух новых точках - ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте и "Дубровка". Список локаций регулярно расширяется, и при их выборе учитывается их популярность у граждан.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский" и "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.

Хроника коронавируса. Март.

9
В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса 2 марта. В Индонезии началась массовая вакцинация от COVID-19 китайской вакциной Sinovac.1 марта. В американском Лейквуде в одном из домов престарелых установили разделительную занавеску из пластика, которая позволяет членам семьи обняться.1 марта. В средневековом готическом кафедральном соборе в Личфилде открыт пункт вакцинации от коронавируса.1 марта. В школе города Уэнатчи, штат Вашингтон, уроки музыки проходят в защитных палатках.1 марта. В Ницце сожгли макет коронавируса в знак уважения к ежегодному карнавалу, который был отменен в этом году.1 марта. В Малайзии возобновлены занятия в школах.1 марта. Весенняя ярмарка амулетов в Бухаресте.1 марта. 78-я церемония вручения премии "Золотой глобус" из-за пандемии прошла в формате видеоконференции.
В Гааге работники секс-индустрии вышли на акцию протеста из-за отсутствия работы на фоне пандемии коронавируса
Хроника 09 января 2020 года – 03 марта 2021 годаПандемия коронавируса
Анастасия Ракова Москва Коронавирус

Новости по теме

Новости

Таблички "фотовидеофиксация" уберут с дорог Москвы к сентябрю

Таблички "фотовидеофиксация" уберут с дорог Москвы к сентябрю
Пандемия коронавируса

В Москве обнаружили почти 1,3 тыс. новых случаев COVID-19

Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет

Февраль стал самым снежным в Москве за последние семь лет

Москвичей предупредили о гололедице и порывистом ветре

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Пандемия лишила общественный транспорт Москвы почти 40 млрд рублей

Все аэропорты Москвы подняли цены на авиакеросин в феврале

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Оплату проезда "лицом" к концу года введут на всех станциях метро в Москве

Суд арестовал троих подозреваемых в нападении на музыканта "Машины времени"

Владельцам карт "Мир" и смартфонов на Android дали скидки в Московском метро

Пандемия коронавируса

Впервые с 12 февраля суточное число заболевших COVID в Москве превысило 2 тыс.

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');