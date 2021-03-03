Пункты COVID-вакцинации откроются еще в шести торговых центрах Москвы

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Еще в шести московских торговых центрах откроются пункты вакцинации от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В перспективе на ближайшие три недели вакцинация начнется еще в шести торговых центрах", - сказала заммэра.

Она уточнила, что уже с 3 марта прививку от COVID-19 можно сделать в двух новых точках - ТЦ "РИО" на Ленинском проспекте и "Дубровка". Список локаций регулярно расширяется, и при их выборе учитывается их популярность у граждан.

Прививку ставят бесплатно, без предварительной записи. Для ее получения необходимо иметь при себе паспорт и при наличии - полис обязательного медицинского страхования.

Выездные бригады вакцинации от COVID-19 начали работать в Москве с 18 января. Они принимают горожан, в частности, в ГУМе, театре "Геликон-опера", фудмолле "Депо", во флагманских офисах "Мои документы" ТРЦ "Афимолл Сити", "Columbus", "Калужский", "Щелковский" и "Водный", "Ривьера" и "Гагаринский".

Привиться от коронавируса также можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, которые работают ежедневно с 8:00 до 20:00, и в 59 частных медицинских организациях.