Против отца сестер Хачатурян возбудили уголовное дело

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении отца троих сестер Хачатурян, обвиняемых в его убийстве вследствие многолетнего насилия, сообщил "Интерфаксу" адвокат одной из девушек Алексей Липцер.

"У нас есть такая информация, но официально нас пока не уведомили", - сказал Липцер агентству в четверг.

Материалы в отношении Михаила Хачатуряна в июле 2019 года были выделены из дела сестер. В действиях мужчины следствие усмотрело признаки истязания, насильственных действий сексуального характера и понуждения к действиям сексуального характера (ст. 117, 132, 133 УК РФ).

Вместе с тем, возбуждать уголовное дело в его отношении следствие не стало в связи со смертью (нереабилитирующее основание - ИФ). В декабре 2020 года родственники Хачатуряна обратились в суд с жалобой об отмене решения следствия, которая была удовлетворена. Близкие рассчитывают, что в ходе расследования будет доказана невиновность Хачатуряна и опровергнуты сведения о том, что он насиловал дочерей.

Дело сестер Хачатурян

В июле 2018 года в межквартирном холле дома на Алтуфьевском шоссе в Москве было обнаружено тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с множественными колото-резаными ранениями шеи и груди. По подозрению в совершении преступления были задержаны дочери погибшего: 19-летняя Крестина, 18-летняя Ангелина и их младшая 17-летняя сестра.

Спустя год расследование дела было завершено. Сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение в убийстве группой лиц по предварительному сговору.

Согласно фабуле дела, мотивом преступления стала личная неприязнь на фоне многолетних издевательств отца, который применял к дочерям физическое и сексуальное насилие.

В рамках указанной квалификации сестры не признали вину. Защита настаивает на том, что они действовали в пределах необходимой обороны.

По результатам экспертизы было установлено, что младшая из девушек в момент совершения преступления была невменяема, в связи с чем ее дело было выделено в отдельное производство.

В 2021 году оба дела в отношении сестер - в отношении старших и выделенное в отношении младшей - после принятия к производству были возвращены московскими судами в прокуратуру.

Дело сестер вызвало широкий общественный резонанс и дискуссию на тему домашнего насилия.